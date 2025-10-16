Al via i dragaggi del rio Ospo a Muggia

"Martedì inizieranno i dragaggi della foce del Rio Ospo a Muggia, attesi da decenni. Grazie a uno stanziamento di 378mila euro di risorse regionali, una draga asporterà circa 800 metri cubi di sedimenti, riportando la profondità del canale a circa 2,5 metri. Un'azione necessaria per consentire. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

