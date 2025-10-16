Al via al Teatro Modena la nuova stagione di Jazz’n’breakfast | colazione e concerto con grandi nomi
Dominique Dipiazza, Flavio Boltro, Luca Falomi, Max Trabucco, Eugenia Amisano, Massimiliano Rolff, Stefano Bergamaschi sono solo alcuni degli straordinari musicisti della nuova edizione di Jazz’n’breakfast, al via domenica 19 ottobre alle 10:30 al Teatro Gustavo Modena.Curata da Rodolfo Cervetto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
