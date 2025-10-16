Al via al Cinematocasa Jazz Up Close rassegna jazz di 15 appuntamenti
Al Cinematocasa di Palermo (via Maqueda, 124) prende vita, a partire da sabato 25 ottobre e fino al 13 dicembre, “Jazz Up Close” – 15 Nights of Creative Stories, un ciclo di concerti che comprende 15 appuntamenti (ore 22.00, ingresso gratuito con cena o consumazione bar) che vedranno protagonisti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dal 9 ottobre al 18 dicembre 2025, sei appuntamenti unici a Cinematocasa: i grandi classici del cinema muto accompagnati da musicisti dal vivo grazie all'Open Jazz Club. #SilentMoviesPalermo #cinemamutoconmusicadalvivo #Cinematocasa #Palermo #fil - facebook.com Vai su Facebook