Al via al Cinematocasa Jazz Up Close rassegna jazz di 15 appuntamenti

16 ott 2025

Al Cinematocasa di Palermo (via Maqueda, 124) prende vita, a partire da sabato 25 ottobre e fino al 13 dicembre, “Jazz Up Close” – 15 Nights of Creative Stories, un ciclo di concerti che comprende 15 appuntamenti (ore 22.00, ingresso gratuito con cena o consumazione bar) che vedranno protagonisti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

