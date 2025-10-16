Al telefono con Pamela mentre veniva uccisa Denunciate non combattete i ‘mostri’ da soli
Lo sguardo che a volte si perde, statico sul volto impietrito segnato da una notte insonne. Le frasi che a volte si fanno sconnesse. “Bisogna denunciare. Noi, persone normali, non abbiamo gli strumenti per contrastare certi mostri”. Lo ripete F.D., imprenditore di Sant’Omobono Terme ed ex fidanzato di Pamela Genini, la 29enne originaria della Valle Imagna uccisa martedì notte a Milano con 24 coltellate dal suo compagno, Gianluca Soncin, di 52 anni. A parlare è un uomo visibilmente provato, che racconta di aver frequentato Pamela fino a due anni fa e di aver assistito, impotente, al lento precipitare della sua situazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Il femminicidio a Milano. Il terrore di Pamela al telefono con l'ex: «Ha una copia delle chiavi, è entrato. Chiama la polizia»
"Teso ho paura, ha fatto doppione chiavi mi è entrato, non so che fare, chiama polizia". E' il messaggio inviato da Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa ieri sera a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne ora in carcere, all'ex fidanzato con cui era diventa