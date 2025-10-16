Al Teatro Garibaldi lo spettacolo A tutti ma non a me
Il 18 ottobre con apertura sipario alle ore 21.00 al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, la Nuova Compagnia di Teatro Popolare di Portico di Caserta metterà in scena uno spettacolo scritto da Ciro Ceruti dal titolo "A tutti ma non a me".La storia brillante, emozionante e con tanti colpi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
