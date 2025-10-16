Al Teatro Esperia Hansel e Gretel

il 19 ottobre 2025. Hansel e Gretel sono stati invitati alla festa di compleanno dei Cuccioli ma non si sono presentati. Che gli sia successo qualcosa? Polpetta e Frollino decidono di partire immediatamente alla ricerca dei fratellini insieme ai loro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scopri altri approfondimenti

Teatro Esperia, via Chiesanuova 90 Rassegna dedicata ai bambini e alle loro famiglie, con 10 spettacoli fino al 21 dicembre e nuove date dopo le feste anche al Teatro San Carlo. In scena il meglio del teatro ragazzi, tra fiabe, avv - facebook.com Vai su Facebook

Al Teatro Esperia "Hansel e Gretel" - Hansel e Gretel sono stati invitati alla festa di compleanno dei Cuccioli ma non si sono presentati. Segnala padovaoggi.it

Halloween a teatro con “Hansel e Gretel” al Sant’Anna - Domenica 31 ottobre per la tradizionale Festa di Halloween Gli Alcuni hanno organizzato un doppio appuntamento al Sant’Anna per accontentare tutti i bambini che vorranno tornare a divertirsi a teatro, ... Da quotidianpost.it

Una Fetta di Teatro, spettacolo per bambini “Lo strano pranzo di Hansel e Gretel” al teatro San Carlo - Domenica 15 gennaio alle 16 al Teatro San Carlo la compagnia teatrale La casa degli gnomi presenta “Lo strano pranzo di Hansel e Gretel”, uno spettacolo di burattini e pupazzi animati adatto a partire ... Secondo padovaoggi.it