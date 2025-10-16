Al Teatro Esperia Hansel e Gretel

Padovaoggi.it | 16 ott 2025

il 19 ottobre 2025. Hansel e Gretel sono stati invitati alla festa di compleanno dei Cuccioli ma non si sono presentati. Che gli sia successo qualcosa? Polpetta e Frollino decidono di partire immediatamente alla ricerca dei fratellini insieme ai loro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

