Al Teatro di Cestello lo spettacolo Si vede che era destino

16 ott 2025

Una scoppiettante commedia che è già un successo nazionale! Arriva Finalmente in Toscana "Si vede che era destino", copione di Luca Giacomozzi, con la regia di Francesca Nunzi e tre interpreti d'eccezioni: Attilio Fontana, Claudia Ferri ed Emiliano Reggente. Lo spettacolo sarà in scena prima a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

