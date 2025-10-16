Al Teatro di Cestello lo spettacolo Si vede che era destino
Una scoppiettante commedia che è già un successo nazionale! Arriva Finalmente in Toscana "Si vede che era destino", copione di Luca Giacomozzi, con la regia di Francesca Nunzi e tre interpreti d'eccezioni: Attilio Fontana, Claudia Ferri ed Emiliano Reggente. Lo spettacolo sarà in scena prima a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondisci con queste news
Teatro di Cestello. . Si comincia! SABATO 11 e DOMENICA 12 OTTOBRE I Giardini dell'Arte "UOMINI E TOPI" di Steinbeck - Regia Marco Lombardi DA VENERDI 17 A DOMENICA 19 OTTOBRE Teatro di Cestello CdG "AL CALAR DEL SIPARIO" di Coward - R - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, al via la nuova stagione del Teatro di Cestello - Una grande festa di pubblico e artisti ha accolto domenica scorsa il lancio della nuova stagione del Teatro di Cestello, la quarantesima sotto la gestione attuale, da che ... Lo riporta lanazione.it