Al Santuario il concerto di chiusura della rassegna Le stagioni del barocco

Casertanews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 ottobre alle ore 19.30, presso la Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo nel Santuario di Maria Santissima di Casaluce di Aversa, si terrà il concerto di chiusura della rassegna “Le stagioni del barocco”, promossa dall’Associazione Alessandro Scarlatti.Protagonisti della serata saranno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

