Al San Paolo apre il guardaroba solidale | Qui i bisognosi potranno scegliere abiti come in qualsiasi negozio
Apre a Bari un nuovo servizio di sostegno concreto alle persone fragili in difficoltà economica: è il guardaroba solidale di Fondazione Progetto Arca, gestito insieme all’associazione di volontariato InConTra all’interno della sede di via Barisano da Trani 15.Inaugurato alla presenza del sindaco. 🔗 Leggi su Baritoday.it
