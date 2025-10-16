Al principe Louis 7 anni è già stato offerto il suo primo ruolo ufficiale quello di patrono dei campionati mondiali di Conker il gioco con le castagne

W illiam e Kate hanno subito declinato l’offerta di un ruolo di patrono per il loro terzogenito, Louis. Il figlio deve concentrarsi a scuola, si sono limitati a commentare. Ma per il piccolo sarà una gran bella soddisfazione. Non solo ha ricevuto, ad appena 7 anni, un invito a ricevere il suo primo patronage ufficiale ma, se non fosse stato per il divieto dei genitori, sarebbe diventato il rappresentante Royal dei campionati mondiali del gioco di cui è più appassionato: quello del C onker, il passatempo tipicamente inglese giocato con castagne appese a un filo. Amore fraterno: il principe George tra risate e abbracci con Charlotte e Louis per i suoi 12 anni X Il principe Louis a un passo dal suo primo ruolo Royal. 🔗 Leggi su Iodonna.it

