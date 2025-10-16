Al posto giusto al momento giusto

Lecceprima.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il “bonjour” ci arriva da Pascal Leopizzi che invia alla redazione e a tutti i lettori “tanti saluti della Svizzera dopo tre settimane meravigliose nel Salento”. La foto è del 14 settembre, Pascal si è trovato “al momento giusto e al posto giusto” per riprendere il sole salentino riflesso sulla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

posto giusto momento giustoI Mexico86 pubblicano “Fuori Tema”, il nuovo album - Non si adatta, non si piega, non sta nel posto giusto al momento giusto: non cerca di piacere a tutti. corrierenazionale.it scrive

Di Francesco si presenta: “Lecce è il posto giusto al momento giusto. Ripartiremo dal 4-3-3” - "E' una scelta voluta, Di Francesco ha tutto per fare bene qui da noi, ha l'entusiasmo, gli stimoli e la voglia per riuscirci. Da tuttomercatoweb.com

posto giusto momento giustoMoto Morini Alltrhike 450: la moto giusta al momento giusto +VIDEO+ - terrain di Moto Morini con ruota anteriore da 21" riprende il motore bicilindrico della CFMoto 450MT e lo reinterpreta: pesa poco, è maneggevole e divertente. Da dueruote.it

Cerca Video su questo argomento: Posto Giusto Momento Giusto