Al posto degli altri L’ottava edizione del Moby Dick Festival
Dal 24 al 26 ottobre 2025 all’Auditorium Le Fornaci, via Veneto, 19. Ingresso gratuito Terranuova Bracciolini si prepara ad accogliere una nuova edizione del Moby Dick Festival, in programma dal 24 al 26 ottobre 2025 all’Auditorium Le Fornaci.Giunto alla sua ottava edizione, il festival torna a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
