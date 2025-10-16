Al Policlinico spunta un murale dedicato a Paolo Giaccone | Un medico un eroe normale
Un murale sulla facciata della direzione generale del Policlinico di Palermo rende omaggio al professore Paolo Giaccone, il medico legale ucciso dalla mafia nel 1982 per il suo coraggioso rifiuto a modificare una perizia. L’ opera, realizzata dall’artista Igor Scalisi Palminteri, che ha fatto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
