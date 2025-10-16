Al Papardo un intervento innovativo mai eseguito in Sicilia Un traguardo per la cardiochirurgia messinese
L’Ospedale Papardo di Messina mantiene il passo con i più alti standard della Cardiochirurgia internazionale eseguendo con successo il primo intervento di Bentall in Sicilia utilizzando il nuovo dispositivo Konect RESILIA. Questo dispositivo possiede le caratteristiche più innovative in commercio nel campo delle protesi biologiche e del tessuto utilizzato per la sua durabilità. Ad effettuare il. 🔗 Leggi su Feedpress.me
