Al PalaBarTino il live degli All You Can Beat
Venerdì 17 ottobre, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, si terrà l’esibizione musicale degli All You Can Beat che, in versione duo con Betty Ferrara e Marco Di Gennaro, proporrà una selezione di successi internazionali intramontabili riarrangiati in chiave moderna insieme ad alcune. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dopo l'energia di settembre, il PalaBarTino è pronto ad accoglierti con un calendario di Live Events imperdibili per tutto il mese di ottobre! Preparati a serate che spaziano dal rock potente de I Dissidenti al fascino acustico degli All You Can Beat, passando p - facebook.com Vai su Facebook