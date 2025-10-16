Al Nest lo spettacolo Sarajevo diretto da Mario Gelardi

16 ott 2025

Primo appuntamento della stagione teatrale Nest con lo spettacolo "Sarajevo" diretto da Mario Gelardi. Lo spettacolo sarà in scena il 25 ottobre alle 20 e il 26 ottobre ore 18.Sul palco Giovanna Sannino, Luca Ambrosino e Francesco Ferrante.Tre fratelli, Gabriele, il più grande, con la passione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

