Al mercato una raccolta per la Caritas

Ilrestodelcarlino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando la solidarietà passa anche attraverso i banchi del mercato cittadino. Al gazebo allestito dagli ambulanti del San Decenzio, in tanti hanno voluto dare il proprio contributo nella raccolta solidale promossa a favore della Caritas Diocesana. Un appuntamento che durante l’anno era già stato proposto per la raccolta di generi alimentari, ma che si è concentrato sulla donazione di capi di intimo, arrivando a raccoglierne circa mille. Una iniziativa di beneficenza ideata e promossa come sempre da Valerio Tamburini, responsabile del mercato del San Decenzio di Pesaro. "L’iniziativa è andata molto bene – dice - perché tante persone hanno portato qui dei capi da donare ma anche gli ambulanti stessi ci hanno dato una grossa mano, dimostrando che lavoriamo col cuore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

al mercato una raccolta per la caritas

© Ilrestodelcarlino.it - Al mercato una raccolta per la Caritas

Scopri altri approfondimenti

mercato raccolta caritasAl mercato una raccolta per la Caritas - Al gazebo allestito dagli ambulanti del San Decenzio, in tanti hanno voluto dare il proprio contributo nella raccolta solid ... Come scrive msn.com

mercato raccolta caritasGavirate, la Caritas chiude il servizio di raccolta indumenti usati - Il servizio continuerà solo nella distribuzione ai beneficiari e tramite raccolte mirate su richiesta. Si legge su laprovinciadivarese.it

Raccolta alimentare della Caritas. Mano tesa a oltre 6mila bisognosi - Sabato nei supermercati della città la Raccolta alimentare promossa dalla Caritas, che sul territorio assiste oltre 6mila persone, in costante aumento. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Raccolta Caritas