Quando la solidarietà passa anche attraverso i banchi del mercato cittadino. Al gazebo allestito dagli ambulanti del San Decenzio, in tanti hanno voluto dare il proprio contributo nella raccolta solidale promossa a favore della Caritas Diocesana. Un appuntamento che durante l’anno era già stato proposto per la raccolta di generi alimentari, ma che si è concentrato sulla donazione di capi di intimo, arrivando a raccoglierne circa mille. Una iniziativa di beneficenza ideata e promossa come sempre da Valerio Tamburini, responsabile del mercato del San Decenzio di Pesaro. "L’iniziativa è andata molto bene – dice - perché tante persone hanno portato qui dei capi da donare ma anche gli ambulanti stessi ci hanno dato una grossa mano, dimostrando che lavoriamo col cuore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al mercato una raccolta per la Caritas