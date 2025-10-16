Al Marconi scatta il protocollo per le maxi emergenze allestito Posto medico avanzato

Ilpescara.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Asl di Pescara ha attivato il protocollo per le maxi emergenze per gestire la delicata situazione che si è creata al liceo statale "Marconi" dopo che una sostanza si è diffusa nella struttura, provocando intossicazioni e malori. È stato allestito un posto medico avanzato (Pma). Sono presenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

marconi scatta protocollo maxiLiceo evacuato, scatta il protocollo per le maxi-emergenze - È scattato il protocollo per le maxi emergenze, a Pescara, al liceo statale Marconi, dopo che una sostanza si è sprigionata nella struttura. Segnala ansa.it

marconi scatta protocollo maxiLiceo evacuato a Pescara: sostanza tossica nell'aria, scatta il protocollo per le maxi-emergenze - Una sostanza, forse ammoniaca, si è sprigionata nella struttura: in tanti hanno avuto malori. Si legge su msn.com

marconi scatta protocollo maxiPescara, liceo Marconi evacuato: malori per sostanza lanciata in aula - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Marconi Scatta Protocollo Maxi