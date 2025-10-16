Al Ghetto di Roma il ricordo della deportazione del 1943
AGI - Si è svolta questa mattina, a Largo 16 Ottobre, la cerimonia di commemorazione del rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943. Davanti alla lapide che ricorda le vittime, sono state deposte le corone di fiori dello Stato di Israele, della Comunità ebraica di Roma, del Comune e della Regione Lazio. Alla cerimonia hanno partecipato il Capo degli Affari Pubblici dell'Ambasciata di Israele, Ophir Eden, il presidente dell'Associazione Deportati di Roma, Andrea Di Veroli, Mario Venezia, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore della Regione Lazio Fabrizio Ghera, il rabbino capo Riccardo Di Segni e il presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlu. 🔗 Leggi su Agi.it
