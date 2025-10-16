Al Dipartimento di Scienze della Terra la ' carota' del pozzo geotermico più caldo al mondo

È stato il carotaggio del pozzo geotermico che ha raggiunto le più alte temperature in Europa continentale, oltre i 500°C, e adesso un campione si trova esposto presso il Dipartimento di Scienze della Terra UniPi, in via Santa Maria a Pisa. Un’iniziativa che è stata possibile grazie alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Altre letture consigliate

Ecco il calendario MHF per il Dipartimento di Scienze politiche della Comunicazione e della Relazioni internazionali ! Scorri per scoprire tutti gli appuntamenti organizzati da Spocri Dal 14 al 17 ottob - facebook.com Vai su Facebook

Gli studenti dell’Itis 'A. Santucci' di Pomarance in visita al Dipartimento di Scienze della terra dell’Università di Pisa - ssa Anna Giocanda, che hanno introdotto gli studenti alle attività di ricerca e alle principali aree di studio del dipar ... Lo riporta pisatoday.it

Scienze della Terra. Nuovo corso di laurea interclasse - L’Università degli Studi di Perugia inaugura il corso di laurea interclasse in Scienze della Terra e dell’Ambiente (STA), gestito dal Dipartimento di Fisica e Geologia (Dipartimento di Eccellenza MUR ... lanazione.it scrive

Allarme geologi, 'a Scienze della terra da 500 a 50 iscritti' - "Abbiamo Dipartimenti che nell'arco di un ventennio sono passati dai 500 iscritti a 50 iscritti ed ... ansa.it scrive