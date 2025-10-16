Al Comune di Sant’Agnello il secondo incontro del progetto ‘HyggeLab’

Tempo di lettura: 2 minuti Continuano gli appuntamenti periodici per educatori e genitori, nell’ambito del progetto HyggeLab.  Venerdì 17 ottobre  2025 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 presso la Sala Consiliare del Comune di SantAgnello si terrà il secondo incontro di formazione, dal titolo “ Custodi dei fiori. Le nuove frontiere del benessere ”, condotto dalla psicologa e psicoterapeuta  Laura Maresca  e dal biologo-nutrizionista  Attilio Spiezia. Al centro tematiche estremamente attuali: il disagio e l’isolamento dei giovani, la depressione e gli stati d’ansia negli adulti, la mancata comunicazione tra tutte le fasce d’età. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

