Tempo di lettura: 2 minuti Continuano gli appuntamenti periodici per educatori e genitori, nell’ambito del progetto HyggeLab. Venerdì 17 ottobre 2025 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Sant’Agnello si terrà il secondo incontro di formazione, dal titolo “ Custodi dei fiori. Le nuove frontiere del benessere ”, condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Laura Maresca e dal biologo-nutrizionista Attilio Spiezia. Al centro tematiche estremamente attuali: il disagio e l’isolamento dei giovani, la depressione e gli stati d’ansia negli adulti, la mancata comunicazione tra tutte le fasce d’età. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Al Comune di Sant’Agnello il secondo incontro del progetto ‘HyggeLab’