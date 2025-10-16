Al Colosseum la nuova commedia povero Garinei di Orazio Bottiglieri
Debutta, al Cineteatro Colosseum di Palermo, una nuova commedia brillante scritta da Orazio Bottiglieri. Arriva “Povero Garinei”.Un megalomane regista decide di mettere in scena la versione 3.0 di “Aggiungi un posto a tavola”, famosa opera di Garinei e Giovannini, ma la fantomatica produzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La nuova stagione del Cineteatro Colosseumun anno di risate e divertimento a Palermo, 11 spettacoli che vi terranno compagnia da ottobre 2025 a maggio 2026. Il calendario su Balarm.it - facebook.com Vai su Facebook
Colosseo, nuova sorpresa: il “Passaggio di Commodo” apre per la prima volta al pubblico https://ift.tt/Ede14SK - X Vai su X
Al Colosseum la nuova commedia "povero Garinei" di Orazio Bottiglieri - Debutta, al Cineteatro Colosseum di Palermo, una nuova commedia brillante scritta da Orazio Bottiglieri. Si legge su palermotoday.it