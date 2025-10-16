Al Circolo Lauria apre il villaggio della salute tre giorni di palestra all’aperto
Il Lauria una palestra all'aperto per tre giorni e tanta animazione ed aspetti culturali e sanitari, nel primo tratto del lungomare di Mondello. Apre domani il “Villaggio della Salute”, realizzato a Palermo da Komen Italia in collaborazione con il club Roggero di Lauria e con il Ministero della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Continuano i Meeting provinciali Scuola Vela FIV, questa settimana è stata la volta del Circolo Velico Kaucana a Santa Croce Camerina (Ragusa). Prossimo appuntamento il Meeting Zonale per la Sicilia occidentale a Palermo (CCR Lauria). #meetingprovin - facebook.com Vai su Facebook
Al Circolo Lauria apre il villaggio della salute, tre giorni di “palestra” all’aperto - Il “Villaggio” lungo viale Regina Elena, nel tratto dalla sede nautica alla Villa del circolo, sarà sede durante i tre giorni di attività varie volte alla prevenzione e alla educazione sanitaria. Da palermotoday.it