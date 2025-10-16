Al Candiani suoni e canti tradizionali della Tanzania con il concerto delle Zawose Queens

Veneziatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco il testo corretto solo da eventuali refusi e completato con le informazioni finali nel Secondo appuntamento con la musica internazionale di “Candiani Groove”, la rassegna di concerti organizzata al Centro Candiani dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Al Candiani suoni e canti tradizionali della Tanzania con il concerto delle Zawose Queens - 30 al Centro Candiani suonano The Zawose Queens, progetto di Leah e Pendo Zawose, cantanti, compositrici e polistrumentiste dalla Tanzania che portano avanti le ... Secondo veneziatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Candiani Suoni Canti Tradizionali