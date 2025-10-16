Al BettyB Festival arriva Limen | ø lo specchio tra il fisico e il digitale
Il 18 e 19 novembre 2025, in occasione del BettyB Festival, il Teatro Cantelli di Vignola ospita LIMEN:Ø – Lo specchio tra il fisico e il digitale, un’esposizione di arte digitale e phygital che inaugura un viaggio nell’immagine e nel linguaggio visivo contemporaneo, tra reale e virtuale.A cura. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
