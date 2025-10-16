Akanji Inter zero dubbi sul riscatto | sarà il primo acquisto del 2026 le cifre

Inter News 24 Akanji Inter, le ultime sul nuovo difensore centrale nerazzurro arrivato dal Manchester City nel calciomercato estivo. I dettagli. In casa Inter la pianificazione per la prossima stagione è già iniziata. Sul tavolo della dirigenza nerazzurra ci sono diversi dossier aperti: dai rinnovi di contratto ai giocatori in scadenza, fino alle valutazioni sulle conferme e le cessioni estive. Tra le poche certezze, però, spicca un nome su tutti: Manuel Akanji. Il difensore svizzero, arrivato dal Manchester City, ha convinto tutti e verrà acquistato a titolo definitivo al termine della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji Inter, zero dubbi sul riscatto: sarà il primo acquisto del 2026, le cifre

Leggi anche questi approfondimenti

Sky - L'#Inter riabbraccia i Nazionali: #Akanji è tornato a Milano. #Lautaro, #Calhanoglu e gli italiani attesi domani - X Vai su X

Gazzetta dello Sport - Il riscatto di #Akanji è già deciso, a fine stagione l'Inter pagherà 15 milioni per prenderlo dal Manchester City - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Inter, il neo acquisto è già un intoccabile: futuro deciso - L’Inter ha zero dubbi su quale sarà il futuro del nuovo acquisto: per la società nerazzurra è già un intoccabile. spaziointer.it scrive

Riscatto Akanji, l’Inter ha già deciso: suona l’allarme Bisseck - l’Inter ha preso una decisione importante per il proprio futuro: al termine della stagione, i nerazzurri ... Da fantamaster.it

L’Inter studia la Juve: Akanji per fermare Yildiz, le mezzali per limitare Locatelli - Esce Bisseck, entra Akanji: non troverete in tutto il mondo un solo tifoso interista scontento della novità. Da gazzetta.it