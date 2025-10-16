Ajax-AZ Alkmaar sabato 18 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Nonostante le sue prestazioni deludenti, l’Ajax, almeno in Eredivisie, ha vinto un numero di partite sufficiente per essere terzo in classifica e per questo probabilmente John Heitinga non è ancora stato cacciato. In ogni caso, con una sola vittoria nelle ultime partite, contando anche la Champions League, questa partita contro l’AZ Alkmaar è sicuramente molto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
- Torino - Napoli Napoli/Draw & +1.5 goals - Atalanta - Lazio BTTS - Como - Juventus Juventus / Draw (-4.5) - AC Milan - Fiorentina Milan/Draw (-4.5) - Tondela - Sporting CP Sporting - PSV Eindhoven - Go Ahead Eagles 1.5 PSV - Ajax - AZ Alkmaar - X Vai su X
Eredivisie, AZ Alkmaar corsaro: sorpasso al PSV. Ajax in crisi: terzo ko di fila - La formazione di Alkmaar supera infatti l'Ajax ad Amsterdam, col risultato di 2- Come scrive tuttomercatoweb.com
KNVB Beker, fuori l'Ajax di Farioli: l'AZ vince 2-0 e si qualifica ai quarti di finale - La squadra di Amsterdam viene eliminata negli ottavi di finale della KNVB Beker (la Coppa d'Olanda) dall'AZ Alkmaar: finisce 2- Si legge su tuttomercatoweb.com
Ajax Vrouwen lijdt bij AZ eerste puntenverlies van dit Eredivisie-seizoen - De ploeg van coach Anouk Bruil kwam in Alkmaar niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen AZ. Da nu.nl