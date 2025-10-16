Nonostante le sue prestazioni deludenti, l’Ajax, almeno in Eredivisie, ha vinto un numero di partite sufficiente per essere terzo in classifica e per questo probabilmente John Heitinga non è ancora stato cacciato. In ogni caso, con una sola vittoria nelle ultime partite, contando anche la Champions League, questa partita contro l’AZ Alkmaar è sicuramente molto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ajax-AZ Alkmaar (sabato 18 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici