AIRTUM | Convegno nazionale a Catania per potenziare la qualità del Registro Tumori

Tre giornate dedicate a epidemiologia, prevenzione e innovazione. Dal 15 al 17 ottobre 2025, l' Aula Magna dell'Edificio 13 del Policlinico di Catania ospiterà il convegno nazionale "AIRTUM a supporto di tutti gli stakeholder per la qualità del Registro Nazionale dei Tumori", promosso dall' Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM). L'iniziativa rappresenta un momento di confronto di alto livello tra operatori sanitari, epidemiologi, ricercatori, istituzioni e stakeholder impegnati nella lotta contro il cancro. Il ruolo strategico dei registri tumori. La registrazione oncologica non è soltanto un'attività di raccolta dati, ma un pilastro fondamentale per la prevenzione, la programmazione sanitaria e il miglioramento delle cure.

