AirPods Pro ecco perché la cancellazione del rumore peggiora con il tempo

Dday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo o confrontato un paio di AirPods Pro 2 con due anni di vita alle spalle e le nuove AirPods Pro 3: i microfoni del modello precedente sono totalmente tappati dallo sporco, e la cancellazione del rumore non è più efficace come prima. Pulirle però, una volta sporche, è davvero difficile.. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - AirPods Pro, ecco perché la cancellazione del rumore peggiora con il tempo

airpods pro perch233 cancellazioneAirPods Pro 3 contro AirPods Pro 2: Apple alza ancora l'asticella. Ecco cosa cambia davvero (e quale conviene comprare ora su Amazon) - Le nuove AirPods Pro 3 portano importanti novità rispetto al modello precedente, tra qualità audio, comfort, funzioni fitness e cancellazione del rumore. Si legge su hwupgrade.it

AirPods Pro 3: cancellazione rumore da record e funzioni inedite - Un design molto simile ma migliorato nell’indossabilità, un suono limpido e cristallino, una cancellazione del rumore ancora più efficace. tg24.sky.it scrive

airpods pro perch233 cancellazioneAirPods Pro 3: la Torre di Babele è stata ricostruita - Gli AirPods Pro 3 consentono di misurare la frequenza cardiaca quando ci si allena e di monitorare i workout con la nuova esperienza disponibile nell’app Fitness su iPhone, si adattano meglio ad ogni ... Segnala iodonna.it

