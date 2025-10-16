AirPods Pro ecco perché la cancellazione del rumore peggiora con il tempo
Abbiamo o confrontato un paio di AirPods Pro 2 con due anni di vita alle spalle e le nuove AirPods Pro 3: i microfoni del modello precedente sono totalmente tappati dallo sporco, e la cancellazione del rumore non è più efficace come prima. Pulirle però, una volta sporche, è davvero difficile.. 🔗 Leggi su Dday.it
