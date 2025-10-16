Agsm Aim Cerved conferma rating pubblico A3.1 grazie a fondamentali solidi
(Adnkronos) – Cerved Rating Agency, agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie e nella valutazione del grado di sostenibilità degli operatori economici, ha confermato il rating pubblico di Agsm Aim a A3.1, attestando la solidità del Gruppo e la capacità di far fronte agli impegni finanziari con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
