Agrigento capitale della cultura la Valle dei Templi si apre a esperienze culturali immersive 4.0

La Valle dei Templi di Agrigento partecipa a “Doors of Change”, iniziativa del progetto Changes – Cultural Heritage Active Innovation for Next-Gen Sustainable Society – in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre in oltre 60 siti culturali italiani.Venerdì 17, i visitatori potranno fare una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Agrigento e il Sannio: “Con la cultura si mangia” Quest’anno Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, ha accolto ancora una volta Franco Francesca, invitato a realizzare workshop e performance artistiche nella suggestiva Valle dei Templi, in occasione - facebook.com Vai su Facebook

Capitale della Cultura, al Teatro Pirandello arriva la “Gong” orchestra - Venerdì 17 ottobre, al Teatro Pirandello, alle ore 20, si esibirà la “GONG" Orchestra, la banda musicale transfrontaliera dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica ... Scrive grandangoloagrigento.it

Viaggio con i treni storici, tra i templi agrigentini e Vigata - E' tutto pronto per il grande evento con protagonisti i treni storici domenica 19 ottobre tra Palermo, la Valle dei Templi di Agrigento e lo splendido borgo marinaro di Porto Empedocle, città natale d ... Secondo ansa.it

Scuola e cultura si incontrano nella Valle dei Templi: riparte l’iniziativa dell’Inner Wheel di Agrigento - Agrigento 06/10/2025 – Si apre con grande slancio la seconda edizione del progetto didattico “La Valle racconta il Mito con Nuovi Percorsi sui Documenti antichi dell’Archivio di Stato e sui Libri ant ... Scrive quilicata.it