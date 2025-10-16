Agricoltura Europa promuove la Toscana | fondi spesi bene e risultati concreti
FIRENZE – Programmazione efficace, investimenti mirati e risultati tangibili: la Toscana si conferma tra le regioni europee più virtuose nella gestione dei fondi per lo sviluppo rurale. È quanto emerso durante il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014–2022, svoltosi a Firenze il 14 e 15 ottobre, alla presenza dei rappresentanti della Commissione europea e dei ministeri competenti. Con oltre 1 miliardo e 291 milioni di euro investiti, la Regione ha dimostrato di saper utilizzare con efficacia ogni risorsa del Programma, sostenendo migliaia di imprese agricole, agroalimentari e forestali in un percorso di crescita, innovazione e sostenibilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
