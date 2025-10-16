Agricoltura di montagna | Confai Bergamo commenta il pacchetto di misure regionali
Sessanta milioni di euro per sostenere l’agricoltura di montagna e la gestione delle foreste lombarde: è questa la dotazione complessiva dei bandi presentati da Regione Lombardia nel corso di recenti incontri territoriali, con l’obiettivo di valorizzare l’attività agricola nelle aree svantaggiate e rafforzare la tutela del patrimonio forestale. Il pacchetto prevede – oltre ai consueti contributi per ettaro a sostegno delle imprese agricole di montagna – misure per strutture tecniche come malghe e alpeggi, interventi per la manutenzione delle strade agro-silvo-pastorali e la prevenzione degli incendi, fondi per acquisto di macchinari delle imprese forestali e delle segherie (l’anello della cosiddetta prima trasformazione in campo forestale) e uno stanziamento di circa 28 milioni per la prevenzione di eventi naturali avversi e ripristino di aree danneggiate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
