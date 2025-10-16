Agorà Off si apre parlando di violenza contro le donne Gianluca Liardo presenta Sorriso di Milena che muore
Venerdì 17 ottobre alle 18 ha inizio Agorà Off, che anticipa e arricchisce il festival principale (Agorà) coinvolgendo la comunità locale nei giorni che precedono il cuore dell’evento. Uno dei primi appuntamenti - alla libreria Mondadori Bookstore in via Carducci 27 - è con la presentazione del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
