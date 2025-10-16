Agnosine precipita da una pianta | muore un uomo di 80 anni

Agnosine, 16 ottobre 2025 – Tragedia questo pomeriggio nei boschi di Agnosine, dove un uomo di 80 anni, originario di Lumezzane, ha perso la vita dopo una caduta da un'altezza di circa tre metri. La dinamica, ancora da accertare con precisione, suggerisce che l'anziano sia precipitato da una pianta. Forse mentre era intento a svolgere dei lavori o una potatura. La tragedia è avvenuta in una zona boscosa del comune valsabbino, non lontano da un capanno di caccia di proprietà della vittima, che è stata trovata a terra ormai esanime. L’area ricade sotto Agnosine ma non dista molto da Bione. Sul posto sono immediatamente i ntervenuti i soccorsi, allertati da chi aveva ritrovato l'uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

