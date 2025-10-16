Agnelli | lascio a mio figlio il 25% E il giorno dopo Edoardo muore

Ecco le bozze notarili del 14 novembre 2000 che disponevano le volontà di Gianni di affidare un quarto della cassaforte di famiglia al primogenito. Passano 24 ore e accade la tragedia del viadotto di Fossano. Ai link qui sotto è possibile scaricare e consultare i documenti integrali.. 1 Bozza Atto di Donazione quote Dicembre da Gianni a Edoardo.pdf 2 Bozza Atto di Donazione quote Dicembre da Marella a John.pdf 3 Bozza Modifica patti sociali Dicembre a seguito donazione a Edoardo.pdf 4 Bozza Modifica patti sociali Dicembre a seguito donazione e socio.pdf. 🔗 Leggi su Laverita.info

