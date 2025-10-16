Agnelli | lascio a mio figlio il 25% E il giorno dopo Edoardo muore
Ecco le bozze notarili del 14 novembre 2000 che disponevano le volontà di Gianni di affidare un quarto della cassaforte di famiglia al primogenito. Passano 24 ore e accade la tragedia del viadotto di Fossano. Ai link qui sotto è possibile scaricare e consultare i documenti integrali.. 1 Bozza Atto di Donazione quote Dicembre da Gianni a Edoardo.pdf 2 Bozza Atto di Donazione quote Dicembre da Marella a John.pdf 3 Bozza Modifica patti sociali Dicembre a seguito donazione a Edoardo.pdf 4 Bozza Modifica patti sociali Dicembre a seguito donazione e socio.pdf. 🔗 Leggi su Laverita.info
Eredità Agnelli, spuntano 4 documenti con le volontà dell'Avvocato: «Il 25% vada a Edoardo» - Un documento dattiloscritto di quattro pagine che ridisegnerebbe il panorama dell’eredità Agnelli, includendo il figlio Edoardo, e che ha una data singolare: 14 novembre 2000. Scrive ilmattino.it
Eredità Agnelli, una bozza del 2001 cambia tutto: Gianni voleva donare le quote della Dicembre al figlio Edoardo e non a John Elkann - Un documento inedito del 2001 e un testamento del 1998 riaprono il caso sull’eredità Agnelli: nuove prove indicano che Gianni voleva lasciare la quota ... affaritaliani.it scrive
Giallo sull'eredità Agnelli, c'è un testamento segreto. Elkann: «Non incide sulla successione» - A distanza di 22 anni dalla morte dell'Avvocato, e nel pieno della disputa sulla sua ... Lo riporta ilgazzettino.it