Agnano fermati due giovani in auto | scoperta una casa con droga e armi un arresto
NAPOLI: droga nelle campagne di Agnano, pusher incensurato arrestato dai Carabinieri. Denunciati anche 2 giovani. Due giovani in auto percorrono via vicinale abbandonata, tra Agnano e il confine con Pozzuoli. La strada è isolata, il suo nome lo conferma. Quando i carabinieri notano quei fari allontanarsi da un villino, in piena notte, decidono di vederci chiaro. Il sospetto che qualcosa non andasse è confermato dalla brusca accelerazione che segue all’accensione dei lampeggianti. Il veicolo, fermato nei pressi dell’ingresso alla tangenziale di Agnano, è guidato da un 25enne, con lui un coetaneo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
