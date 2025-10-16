Aggressione medico a Reggio Calabria la solidarietà della Cgil

Reggiotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appresa la notizia dell’aggressione avvenuta all’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, nel Centro diagnostico di malattie polmonari, la Cgil Calabria esprime sincera e totale solidarietà alla vittima, il dr. Salvatore Tripodi.Gli episodi di aggressione, verbali e fisiche, al personale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

aggressione medico reggio calabriaMedico aggredito e malmenato in ospedale a Reggio Calabria - Un uomo pretendeva di essere visitato senza una prenotazione nel Centro di malattie polmonari, dopo il rifiuto ha preso a pugni il dottore che è svenuto. Scrive rainews.it

aggressione medico reggio calabriaMedico aggredito a Reggio Calabria, la solidarietà dell’ordine e del sindaco - Protagonista un uomo che, senza alcuna prenotazione né motivo, ha preteso l’immediata esecuzione di una prestazione sanitaria ... Segnala corrieredellacalabria.it

aggressione medico reggio calabriaReggio Calabria, medico aggredito nel centro diagnostico - L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria esprime la più ferma e indignata condanna per la vile aggressione subita dal dottor Salvatore Tripodi, stimato pneu ... Lo riporta strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Aggressione Medico Reggio Calabria