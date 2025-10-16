Aggressione medico a Reggio Calabria la solidarietà della Cgil

Appresa la notizia dell’aggressione avvenuta all’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, nel Centro diagnostico di malattie polmonari, la Cgil Calabria esprime sincera e totale solidarietà alla vittima, il dr. Salvatore Tripodi.Gli episodi di aggressione, verbali e fisiche, al personale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

