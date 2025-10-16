Aggressione a operatrice sanitaria il cestista Luca Vildoza e la moglie arrestati a Bologna

(Adnkronos) – Il giocatore della squadra di basket Virtus Bologna Luca Vildoza e la moglie, la pallavolista Milica Tasic, sono stati arrestati ieri a Bologna con le accuse di lesioni personali a personale sanitario, in seguito a una lite nata in strada. Alle 23 una volante della Questura ha raggiunto la zona tra viale Silvani . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

