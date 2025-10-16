Aggredita dal marito una 60enne muore in ospedale dopo due mesi di agonia Il 70enne è accusato di omicidio
Napoli, 16 ottobre 2025 – È morta in ospedale dopo due mesi di agonia la 60enne Olena Georgiyivna Vasyl'yeva, la donna aggredita dal marito al culmine di una lite. Il decesso è avvenuto oggi al Camaldoli Hospital di Napoli. La violenza è accaduta a inizio agosto a Somma Vesuviana, nel Napoletano. L’uomo, un 70enne, colpì la moglie alla testa con una mazzuola da carpentiere, riducendola in fin di vita. Poi chiamò i carabinieri sostenendo che la donna fosse rimasta vittima di un tentativo di rapina. Il marito, che al momento dell'arresto finì in carcere per tentato omicidio, ora sarà accusato di omicidio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
