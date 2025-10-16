Aggredita dal marito dopo una lite muore dopo due mesi in ospedale

Periodicodaily.com | 16 ott 2025

(Adnkronos) – Aggredita dal marito al culmine di una lite lo scorso agosto, è morta oggi in ospedale dopo due mesi. Olena Georgiyivna Vasyl’yeva, 60enne di origini ucraine, è deceduta al Camaldoli Hospital di Napoli. Aveva subito la violenta aggressione lo scorso 3 agosto dal marito 70enne, che era stato già fermato per tentato omicidio. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

