Aggredisce l’anziana madre uomo arrestato dai carabinieri
Tempo di lettura: < 1 minuto Ha aggredito la mamma di 86 anni. Ed ha trascinato fuori di casa la donna. Con queste accuse i carabinieri di Capodimonte hanno arrestato un uomo di 44 anni. I fatti sono accaduto in via Mariano Semmola, a pochi passi dal Policlinico. Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni vicini di casa che hanno sentito la donna urlare. Quando i militari sono giunti sul posto lui si era già allontanato e la donna era terra con il volto insanguinato. Secondo i primi accertamenti, la lite è scoppiata all’interno dell’abitazione della madre. Lui avrebbe cercato di giustificarsi dicendo che la madre era caduta, poi — per zittirla — l’ha trascinata in ascensore e quindi fuori dal palazzo, passando per un portoncino sul retro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
