aggiornare il curriculum giudiziario di netanyahu le opposizioni presentano una mozione che include il genocidio

Che il piano di pace di Trump non cancelli i crimini di Benjamin Netanyahu. È l'obiettivo dei partiti di opposizione in Italia. Anzi gli obiettivi sono due: il riconoscimento dello Stato di Palestina e l'aggiornamento del cosiddetto "curriculum giudiziario" del premier israeliano e dei ministri Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, fermo al 2024. Alla conferenza dei capigruppo del Senato è stato chiesto di iscrivere il riconoscimento all'ordine del giorno e di trasmettere alla Corte penale internazionale una mozione che aggiorni le contestazioni sui crimini antecedenti e su quelli già oggetto di indagini.

