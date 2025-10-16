Aggiornamento sulla questione PSG in vista della sfida con lo Strasburgo
2025-10-16 14:03:00 Breaking news: Ousmane Dembele non sarà rischiato nella partita casalinga del Paris Saint-Germain contro lo Strasburgo domani sera con il vincitore del Pallone d’Oro che avrà più tempo per superare un fastidioso problema al tendine del ginocchio. Dembele non è estraneo agli infortuni al tendine del ginocchio ed è stato messo da parte nelle ultime sei settimane dopo aver subito un’altra battuta d’arresto mentre giocava per la Francia contro l’Ucraina il 5 settembre. Era stato suggerito che potesse tornare domani per affrontare lo Strasburgo al Parco dei Principi, ma un aggiornamento medico del PSG questa mattina ha detto che l’ex stella del Barcellona era ancora “in fase di recupero” e non avrebbe giocato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
