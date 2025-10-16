Agenti AI | mercato da 200 miliardi entro il 2034 boom anche in Italia
Il mercato degli agenti AI crescerà del +3.680% entro il 2034. Hevolus guida l’innovazione italiana con XR Copilot e certificazione Microsoft Retail AI. MILANO – L’ Agentic AI sta rapidamente evolvendo da tecnologia emergente a infrastruttura strategica. Secondo un recente studio riportato dalla piattaforma editoriale specializzata TechedgeAI, ben 7 organizzazioni su 10 (68%), a livello globale, prevedono di integrare agenti AI entro il 2026, segno di una transizione ormai avviata verso modelli operativi più intelligenti, autonomi e collaborativi. A conferma di questa tendenza, un recente report pubblicato dalla testata giornalistica specializzata CFO, mostra come l’adozione degli agenti AI sia in forte crescita in tutto il mondo: + 64% nella regione Asia-Pacifico, + 59% in Medio Oriente e Africa, + 56% in America Latina, + 47% in Europa e + 46% in Nord America, nell’ultimo anno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
