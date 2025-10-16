After the Hunt il significato della collana che Julia Roberts indossa nel film di Luca Guadagnino

Il regista voleva che dallo stile dei personaggi ne trasparisse il carattere. Ecco come ha reso la loro trasformazione coi look la costumista Giulia Piersanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

After the Hunt non è un film che vuole far sentire bene con sé stessi: punge, respinge, e non cerca di piacere a tutti i costi. Eppure, proprio in questa freddezza si nasconde la sua parte più onesta. Guadagnino firma un’opera che ci costringe a interrogarci sul si - X Vai su X

After the Hunt – Dopo la caccia: Julia Roberts e Andrew Garfield in un dramma provocatorio firmato Luca Guadagnino. Un campus universitario, un'accusa che divide, e una verità da ricostruire tra zone d’ombra e tensioni morali. Scopri trama, cast e recensioni - facebook.com Vai su Facebook

After the Hunt , il film di Luca Guadagnino al cinema: la clip in anteprima esclusiva con Julia Roberts e Ayo Edebiri - Dal 16 ottobre è al cinema After the Hunt, il nuovo film di Luca Guadagnino, un thriller vibrante che avrà come protagonisti Julia Roberts, Ayo Edebiri a Andrew Garfield ... Come scrive vogue.it

After the Hunt – Dopo la Caccia, la spiegazione del finale: chi sta dicendo la verità? - Dopo la Caccia spiegato: il confronto tra Julia Roberts e Andrew Garfield svela chi dice davvero la verità. cinefilos.it scrive

After the Hunt: un cast stellare, ma il risultato è un tentativo di critica sociale che non sfonda - Dopo Queer, il regista italiano indaga e critica le conseguenze dell'esasperazione dell'inclusivismo e della virtù ad ogni costo: la recensione di After The Hunt ... Scrive libero.it