After the Hunt – Dopo la Caccia la spiegazione del finale | chi sta dicendo la verità?

After the Hunt – Dopo la Caccia porta la sua storia thriller a una conclusione forse inaspettata. Sebbene il film ruoti attorno all'accusa di violenza sessuale mossa da Maggie, interpretata da Ayo Edebiri, contro Hank, interpretato da Andrew Garfield, e all'impatto che questo ha su una complessa rete di relazioni, l'atto finale è molto più incentrato su come Alma, interpretata da Julia Roberts, sta gestendo le conseguenze. Il dramma #MeToo ambientato a Yale ha praticamente esaurito le conseguenze della denuncia di Maggie quando è pronto per concludersi.