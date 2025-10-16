Afragola inquinamento ambientale controlli a tappeto della Municipale

Nell’ambito delle attività coordinate dal vice prefetto Ciro Silvestro, continua incessante l’attività di controllo e tutela del territorio di Afragola da parte della Polizia Locale diretta dal comandante Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Gare del Week end ? Under 16 regionale Rugby Napoli Afragola Vs Hammers Cb 47-17 (7-3) - facebook.com Vai su Facebook

Afragola, fabbro abusivo scoperto e denunciato - Una vera e propria attività fantasma, totalmente fuorilegge e inquinante, è stata scoperta ad Afragola in via Sarricchione dalla polizia locale, agli ordini del colonnello ... Secondo msn.com

Afragola, controlli e tre denunce tra inquinamento ambientale e possesso di droga - Durante le operazioni i militari della locale stazione hanno perquisito una palazzina di via Salicelle. Lo riporta ilmattino.it

Inchiesta su rifiuti e inquinamento: "Determinanti i controlli dell’Arpam" - Inchiesta su un presunto traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, fondamentali nelle indagini i controlli dell’Arpam a partire dal monitoraggio delle acque superficiali. Secondo ilrestodelcarlino.it