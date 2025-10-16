Afghanistan | forze talebane pattugliano il confine instabile con il Pakistan
Afghanistan e Pakistan hanno annunciato un cessate il fuoco dopo giorni di scontri tra i più sanguinosi degli ultimi anni, che hanno causato decine di vittime su entrambi i lati del confine. La tregua è arrivata dopo gli appelli delle principali potenze regionali, tra cui Arabia Saudita e Qatar, poiché la violenza minacciava di destabilizzare ulteriormente una regione in cui gruppi come lo Stato Islamico e al-Qaeda stanno cercando di riemergere. Il Pakistan accusa l’Afghanistan di dare rifugio a gruppi armati, un’accusa respinta dai governanti talebani del Paese. Il ministero degli Esteri pakistano ha descritto il cessate il fuoco come una tregua di 48 ore e ha affermato che il cessate il fuoco è stato richiesto dall’Afghanistan. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
Lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan, nel Khyber-Pakhtunkhwa e nel Belucistan si segnalano violenti scontri, scoppiati poiché, in risposta ai raid aerei di giovedì anche sulla capitale afghana, le forze talebane hanno aperto il fuoco contro diver... - X Vai su X
Lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan, nel Khyber-Pakhtunkhwa e nel Belucistan si segnalano violenti scontri, scoppiati poiché, in risposta ai raid aerei di giovedì anche sulla capitale afghana, le forze talebane hanno aperto il fuoco contro diversi posti di f - facebook.com Vai su Facebook
Afghanistan: forze talebane pattugliano il confine instabile con il Pakistan - (LaPresse) Afghanistan e Pakistan hanno annunciato un cessate il fuoco dopo giorni di scontri tra i più sanguinosi degli ultimi anni, che ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Che cosa c’è dietro ai violenti scontri tra Afghanistan e Pakistan - Nonostante il fragile cessate il fuoco raggiunto ieri tra i due paesi, Afghanistan e Pakistan sono sull'orlo della guerra ... Scrive tempi.it
Afghanistan, governo: bilancio terremoto è salito ad oltre 2.200 morti - Lo riferiscono le autorità talebane nel comunicare l'ultimo bilancio aggiornato ... Da tg24.sky.it